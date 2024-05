Drugsafval weer vaker in grote hoeveelheden gedumpt

De toename van het aantal opgerolde drugslabs is een "zorgelijk signaal", zei Willem Woelders, portefeuillehouder drugs bij de politie bij de presentatie van het nationaal overzicht drugslocaties 2023. Daaruit bleek dat vorig jaar 44 procent meer productielocaties voor drugs zijn opgerold dan in 2022.

De politie vermoedt dat criminelen vorig jaar opnieuw vaker drugsafval in grotere hoeveelheden hebben gedumpt. Daarnaast ziet de politie ook een lichte stijging van alternatieve manieren van dumpen in afvalputten, oppervlaktewater en in het riool.

Het aantal dumpingen kwam vorig jaar uit op 191, tegen 155 in 2022, een stijging van 23 procent. Drugsafval wordt nog altijd het meest gedumpt in Noord-Brabant, 42 keer, gevolgd door Zuid-Holland met 33 dumpingen. In Gelderland werden 31 dumpingen ontdekt en in Limburg 30.

Vraag naar drugs stijgt

De politie heeft geen aanwijzingen dat het aantal drugslabs minder wordt. Dat komt mede omdat de wereldwijde vraag naar drugs groeit. "Het is een verdienmodel en criminelen springen daar op in", aldus Woelders. Daarbij ziet hij ook "zorgelijke effecten", zoals de verschuiving van labs naar dichtbevolkte gebieden in Zuid-Holland. Maar ook geweld, afpersing en milieuschade door dumpingen die gepaard gaan met de productie en de handel in drugs.

Invloed drugsafval op natuur

"De chemische stoffen sijpelen diep weg in de grond", zegt de woordvoerster van Staatsbosbeheer. "Op de korte termijn merken we dat planten en bomen het zwaar hebben of zelfs afsterven. Wat het betekent voor de natuur op de langere termijn is nog niet bekend."

Bij een dumping van drugsafval krijgt Staatsbosbeheer een vergoeding voor de schoonmaak. Toch dekt die vergoeding nooit alle kosten, aldus de organisatie. Zo kostte een sanering van drugsafval in Utrecht volgens de woordvoerster zo'n 45.000 tot 50.000 euro, 'exclusief de inzet van Staatsbosbeheer'. "Je kunt wel zeggen dat de kosten voor het dumpen van drugs voor de maatschappij hoog zijn", concludeert de woordvoerster.