Jacht op fazant, haas, houtduif en wilde eend blijft toegestaan.

Deze week kondigde Minister van der Wal voor Natuur en Stikstof aan dat de jacht op de wilde eend, houtduif, fazant en de haas in het overgrote deel van onze provincies is toegestaan. De enige diersoort op de wildlijst die dit jaar niet bejaagd mag worden is het konijn. Natuurorganisaties zijn verbaasd over deze plannen, want het gaat met al deze soorten slecht in Nederland.

Onderzoek

In februari 2021 nam de Tweede Kamer in meerderheid een motie aan om de plezierjacht op de haas en het konijn te verbieden. Reden voor de motie was de kwetsbare staat waarin deze dieren verkeren. Toenmalige minister van Landbouw Carola Schouten besloot om opnieuw onderzoek te laten verrichten naar de staat waarin alle vijf de dieren van de jachtlijst verkeren. Naast de haas en het konijn zijn dat de fazant, de wilde eend en de houtduif. Het onderzoek, dat werd uitgevoerd door de Wageningen Universiteit en SOVON Vogelonderzoek Nederland, kwam in februari van dit jaar uit.

© Fotograaf:karelbuitenkam

Staat van instandhouding

Alle vijf de dieren blijken een ongunstige staat van instandhouding te hebben. Dat houdt in dat bij deze dieren de populaties van deze soorten, soms sterk, afneemt. De Wet natuurbescherming bepaalt dat de jacht niet wordt geopend op soorten waarvan de staat van instandhouding in het geding is. Ondanks de slechte staat van instandhouding, wil de minister de jacht op fazant, houtduif en wilde eend voorlopig niet sluiten. De minister wil een gebiedsgerichte aanpak met maatregelen voor het herstel van populaties in gebieden waar het minder goed gaat. Voor fazant, houtduif en wilde eend wil de minister eerst meer inzicht krijgen op provinciaal niveau.

Houtduif © Houtduif - Fotograaf HarryH

Kamervragen

Naar aanleiding van de plannen van de minister heeft Frank Wassenberg van de PvDD kamervragen gesteld: “De minister wil per provincies afspreken of er wel of niet op een soort gejaagd mag worden. Ik snap dat niet. Het gaat landelijk slecht met de soorten op de lijst van vrij bejaagbare soorten, en inderdaad zal het in sommige streken nog dramatischer gesteld zijn dan in andere streken. Populaties nemen nu eenmaal niet overal in exact hetzelfde tempo af. Maar overal gaat het slecht. En nu zegt de minister: "Aalleen als het ergens bijzonder slecht gaat met een soort, zullen we de jacht in de betreffende provincie verbieden. Maar we zouden juist moeten willen dat de soorten vooruitgaan! En dan is jacht absoluut niet uit te leggen, zelfs niet als jacht niet de eerste oorzaak van de achteruitgang is. Jacht helpt de soort alleen verder achteruit! Voor een soort is het altijd beter om een dier niet te schieten dan om het wel te schieten!”

Naast de vragen over de jacht, verbaasde Frank Wassenberg zich ook over het feit dat dat de Jagersvereniging eerder inzage kreeg in de onderzoeken voordat de Kamer werd ingelicht: “Merkwaardig genoeg gaf de minister de jagers voorinzage voordat de gegevens met de Kamer en met de pers gedeeld werden en de jagers kregen ook een persoonlijk gesprek met de minister. Daar hebben ze het kennelijk voor elkaar gekregen dat de minister alleen de plezierjacht op het konijn landelijk zou stilleggen en op de haas in 3 provincies.”

© Anna-Toos van den Heuvel

