Plannen om krijgsmacht te vergroenen

De verduurzaming moet zoveel mogelijk in samenwerking met andere NAVO-landen plaatsvinden, vindt Van der Maat. Hij wijst er op dat Defensie nu aan het investeren is in spullen, waardoor er voorlopig juist meer fossiele brandstoffen verbruikt zullen worden. Plannen om daar minder afhankelijk van te worden, mogen in principe niet slecht zijn voor de inzetbaarheid volgens Van der Maat. Sterker nog: als het lukt, zal de krijgsmacht juist onafhankelijker kunnen opereren - onder andere omdat er dan minder aanvoerlijnen zijn die verstoord kunnen worden.