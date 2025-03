PFAS-schoonmaak van moestuinen rond Chemours kost tientallen miljoenen

Het schoonmaken van honderden moestuinen rond de Chemours-fabriek in Dordrecht kost tientallen miljoenen euro's. De grond is vervuild met PFOA, een chemische stof die onder de verzamelnaam PFAS valt en die de fabriek jarenlang in grote hoeveelheden uitstootte. Chemours heeft beloofd de kosten voor het saneren te betalen.

Volgens de projectleider zijn ongeveer 1300 locaties in beeld om schoongemaakt te worden, zodat weer zonder gezondheidsrisico's groenten en fruit uit deze tuinen gegeten kunnen worden. "Een grove schatting is dat dit tussen de 25 en 50 miljoen euro kost", zei hij bij de oplevering van het eerste project.

Recent begon een pilot op drie locaties, in Sliedrecht, Papendrecht en Wijngaarden (gemeente Molenlanden), om ervaring op te doen met het saneren van moestuinen. In Sliedrecht is de bovenste 50 centimeter vervuilde grond afgegraven en vervangen door schone grond. De moestuinder pootte daarin maandag wat knoflookplantjes, in aanwezigheid van onder anderen directeur An Lemaire van Chemours en wethouder Roelant Bijderwieden van Sliedrecht.