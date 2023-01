Overheid houdt verbod op giftige uitstoot binnenvaart tegen

Dagelijks laten ongeveer vijftien binnenvaartschippers giftige dampen uit hun tanks ontsnappen, blijkt uit schattingen van het ministerie. Daar komen per keer duizenden kubieke meters giftige en kankerverwekkende dampen bij vrij. De dampen ontsnappen nadat schippers hun vracht olie- of chemische producten hebben afgeleverd bij een klant. Na het lossen blijven dampen achter in de ladingtanks, die naar buiten worden geblazen om de tanks schoon te maken voor een nieuwe lading.