Otters spelen onder toezicht van reigers

Elk volwassen dier heeft een eigen territorium, waarbij dat van een mannetje vaak het gebied van meerdere vrouwtjes overlapt. De grootte van het leefgebied van otters is afhankelijk van de hoeveelheid soortgenoten in een gebied, de beschikbaarheid van voedsel en de dekking van het gebied. Het kan bestaan uit enkele kilometers oeverlengte tot tientallen vierkante kilometer moerasgebied. Vrouwtjes hebben gemiddeld 7 km gebied en mannetjes 15 km, al kan dat bij dominante mannetjes een stuk meer zijn. Wanneer er andere otters langskomen, verdedigt het mannetje zijn gebied tegen de indringers.

Omdat otters zowel op het land als in het water leven, is hun lichaam op beide situaties aangepast. Daardoor heeft het dier wel wat beperkingen. Zo kunnen ze zich aan wal niet supersnel bewegen, wat hen kwetsbaar maakt voor predatoren. In het water zijn ze een stuk mobieler, maar hebben ze geen optimale warmteregulatie zoals bijvoorbeeld zeehonden of walrussen. Daardoor koelen ze relatief snel af. Hun lichaamsbouw is dus een soort compromis tussen land en water.