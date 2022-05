Oostvaardersplassen: minder dieren afgeschoten dan gepland

Staatsbosbeheer heeft afgelopen winter 157 edelherten afgeschoten in de Oostvaardersplassen. Daarmee ligt het aantal afgeschoten dieren ver onder de 1400 edelherten die het bosbeheer had aangekondigd af te schieten in het natuurgebied. Er lopen nog ruim 1700 edelherten in de Oostvaardersplassen, terwijl er ruimte is voor 500 herten.