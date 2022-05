Ook met EU-klimaatbeleid stijgt milieuschade in 2030

Met de huidige Europese klimaatplannen stijgt de milieuschade veroorzaakt door Nederland in 2030 nog steeds. Wel kan dit beleid ervoor zorgen dat de schade beperkt blijft tot 59 miljard euro, in plaats 68 miljard euro in 2030, stellen deskundigen van ABN AMRO en onderzoeksbureau CE Delft. De jaarlijkse milieuschade kwam in 2020 neer op 55 miljard euro.