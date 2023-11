Onderzoekers zien potentie in klimaatengineering om ijs te redden, maar kan ook misgaan

Het hoog in de lucht uitstrooien van deeltjes die zonlicht weerkaatsen, zou volgens Amerikaanse onderzoekers weleens een effectieve manier kunnen zijn om het wegsmelten van ijskappen op Antarctica af te remmen. Dan moet het wel goed gebeuren, zeggen ze er meteen bij. Uit computersimulaties komt naar voren dat dit soort 'klimaatengineering' in sommige varianten ook juist averechts kan werken. Meer onderzoek is hoe dan ook nodig, stellen de wetenschappers.

In de studie onder leiding van de Indiana University is berekend wat de effecten zijn van het injecteren van zwaveldruppeltjes in de stratosfeer, vanuit vliegtuigen. Met die methode kan een forse vulkaanuitbarsting worden nagebootst, waarbij deeltjes die zonlicht weerkaatsen maanden of zelfs jaren blijven hangen.