Onderzoekers brengen eendenkroos naar stamppot en pesto

Van oudsher wordt het kroos in Europa nauwelijks gegeten, al vonden de onderzoekers er wel een verwijzing naar in een Nederlands kruidenboek uit 1644. In Aziatische landen is het gewas veel meer ingeburgerd in de keuken. Als het aan de onderzoekers uit Wageningen ligt, gaat het grote publiek in Europa er over een paar jaar ook mee kennismaken. Nu is aangetoond dat het eten van waterlinzen veilig is en de Europese autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) zijn goedkeuring heeft gegeven, kan de voedingsindustrie met de relatief onbekende groente aan de slag.