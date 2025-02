Onderzoek: Klimaatneutraliteit in 2040 lastig, maar mogelijk

Een belangrijk nieuw bewijsstuk in deze zaak is dat klimaatneutraliteit in 2040 haalbaar is. De Nederlandse overheid heeft momenteel als doel om in 2050 volledig klimaatneutraal te zijn, maar Greenpeace zegt dat dit te laat is om de klimaatcrisis voldoende te tempen. Zodoende hebben Greenpeace Nederland en Natuur & Milieu laten doorrekenen of het ook tien jaar eerder kan. Drie onafhankelijke onderzoeksbureaus, namelijk Kalavasta, CE Delft en Berenschot, komen tot de conclusie dat het inderdaad mogelijk is. Wel gaan hier enorme inspanningen mee gepaard.