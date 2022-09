'NVWA stond jarenlang gebruik van verboden middel toe'

7 apr. 2021 - 14:49

Het virus is onschadelijk voor mensen, zegt het ANP. Bewezen? Tot dat blijkt dat het anders ligt? Parkinson onder boeren? Wie bewijst het. Q-koorts onschadelijk volgens ministerie van Landbouw en hun minister? De laatste is overigens NOOIT gecorrigeerd door de top van deze overheid. Zelfs de vele doden en huidige patienten zijn er nog?? Zolang geld een rol speelt, is "liegen" toegestaan? Oh sorry jokken! Kunnen mijn kleinkinderen nog wel gezond voedsel kopen? Mijn immuniteitsziekte en een van hen ook, dat ligt vast niet aan onze milieuvriendelijke boeren? Zag van de week nog een mestinjector zich ontdoen van alle gore stront, de wormen vlogen de grond uit en de meeuwen deden zich te goed! Hoe lang duurt het tot dat die wormen weer kunnen zorgen voor wormen voor overmorgen? Nederland is ziek, de overheid, geeft geen inspraak, wel een heel slecht voorbeeld!!