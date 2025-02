NVWA geeft zo'n 300 boetes per jaar bij illegaal dierentransport

Jaarlijks legt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zo'n driehonderd boetes op aan bedrijven die illegaal zieke en gewonde dieren vervoeren. Deze boetes lopen op vanaf 1500 euro. Varkens in Nood zegt zich grote zorgen te maken over de aantallen. Het is niet toegestaan om dieren op transport te zetten die al gewond of ziek zijn.

"Voor zieke en gewonde dieren is het vervoer een lijdensweg. Velen komen in kritieke toestand aan en een deel overlijdt al onderweg", zegt directeur Frederieke Schouten van Varkens in Nood. De stichting denkt dat er in werkelijkheid veel meer dieren worden vervoerd terwijl zij ziek of gewond zijn. "Niet overal is permanent toezicht. En niet altijd kan de inspecteur zien of het dier gewond is geraakt tijdens de rit, of dat hij daarvoor al gewond was."