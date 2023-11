Noorderlicht nog boven delen van Nederland, kans wel kleiner

Een mix van wolken, opklaringen en een enkele bui bieden maandagavond wel kans op een heldere sterrenhemel. Ook zondagavond waren er vooral in het midden en zuiden van Nederland de meeste opklaringen. Flinke buien en een bewolkte hemel ontnamen in het noorden het zicht op het poollicht.

Zondagavond was het noorderlicht in delen van Nederland te zien. De kans om het voor ons land zeldzame natuurverschijnsel maandagavond weer waar te nemen, is echter klein. Volgens Weeronline is de zonnestorm die zondag voor een hoge activiteit zorgde momenteel afgezwakt.

Aurora borealis

Het noorderlicht, of aurora borealis, wordt op 800 tot 1000 kilometer boven het aardoppervlak veroorzaakt door een van de zon afkomstige wolk van elektrisch geladen deeltjes. Als deze zonnevlam, die met een snelheid van 300 tot 700 kilometer per seconde de ruimte in wordt geslingerd, de aarde bereikt botsen de deeltjes in de atmosfeer met zuurstof- en stikstofdeeltjes. Hierdoor komt energie vrij en zijn er kleuren te zien zijn aan de hemel.

Elektrisch geladen deeltjes

Door het aardmagnetisch veld worden de elektrisch geladen deeltjes aangetrokken richting de Noordpool en de Zuidpool. Het poollicht is het sterkst wanneer uitbarstingen aan het oppervlak van de zon plaatsvinden, een zogeheten zonnestorm. Alleen bij een krachtige zonnestorm is het noorderlicht in Nederland te zien, zoals zondagavond het geval was. Niet alleen Nederland werd getrakteerd op het kleurige spektakel: ook uit Zwitserland, Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Polen en Oekraïne kwamen er meldingen.

Slechts eens in de paar jaar is een zonnestorm krachtig genoeg zodat de gloed boven Nederland valt waar te nemen. Dit jaar was van 18 op 19 september al eerder sprake van noorderlicht in ons land.

Bron: ANP