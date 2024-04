Nieuwe generatie biobrandstoffen na 2010 beschikbaar Nieuws • 23-01-2007 • leestijd 2 minuten • bewaren

De ontwikkeling van de tweede generatie biobrandstoffen komt geleidelijk in het commerciële stadium. Maar het zal nog jaren duren voor ze op grotere schaal zijn toe te passen. Verwacht wordt dat de eerste installaties met een groot volume pas na 2010 klaar zijn en daarna zal het nog jaren duren voordat de nieuwe generatie biobrandstoffen de eerste generatie heeft verdrongen. Dit schrijft het Financieel Dagblad deze week op haar site.

Tweede generatie biobrandstoffen worden gewonnen uit houtvezels of stro en kennen daardoor minder CO2-emissie. Voordeel is dat er reststromen worden gebruikt. Er is dus geen concurrentie met gewassen voor de voedselproductie. De productie van de nieuwe biobrandstoffen is echter aanmerkelijk duurder. Er zijn soms nieuwe technieken nodig. Ook blijkt het lastig om fabrieken te bouwen met een capaciteit te bouwen die is afgestemd op de marktomvang voor biobrandstof.

Bij een olieprijs van 48 dollar per vat zijn de huidige generatie biobrandstoffen ongeveer anderhalf keer zo duur. De tweede generatie is bijna 2,5 keer zo duur. Van de huidige biobrandstoffen is de uitstoot van CO2 gemiddeld de helft van die van gewone benzine of diesel. Bij de tweede generatie is dat ongeveer een tiende.