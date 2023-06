Nieuw-Zeeland schuift op door aardbeving • Nieuws • 22-07-2009 • leestijd 1 minuten • bewaren

Nieuw-Zeeland is vorige week 30 centimeter dichterbij Australië komen te liggen, door een zware aardbeving. Dat meldde een Nieuw-Zeelandse geoloog woensdag.



,,Je kunt ook zeggen dat Nieuw-Zeeland een klein beetje groter is geworden'', aldus onderzoeker Ken Gledhill van GNS Science, een geologisch instituut in Nieuw-Zeeland. De westkust van het eiland schoof 30 centimeter op. De oostkust slechts 1 centimeter. Volgens Gledhill geeft de verschuiving de enormiteit van de beving aan.



Veel zullen mensen niet merken van de verplaatsing: de oversteek tussen Australië en Nieuw-Zeeland is 2250 kilometer lang. 30 Centimeter maakt dus niet zoveel verschil, stelt de wetenschapper.



Door de zeer krachtige aardbeving van 7,8 op de schaal van Richter ontstond een kleine tsunami, maar weinig schade. ,,Voor zo'n grote aardbeving waren er maar weinig gebieden die echt hevig hebben geschud. De beving is wel op heel veel plaatsen gevoeld'', aldus Gledhill over de zwaarste aardbeving in 78 jaar in Nieuw-Zeeland.



Bron: ANP