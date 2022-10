Ngo: weerrampen kostten 20 miljard dollar meer dan vorig jaar

De dodelijke overstromingen in België en Duitsland in juli waren goed voor 43 miljard dollar. Ook Limburg en Noord-Brabant werden toen getroffen door overstromingen na langdurige regenval. Een koudegolf en een winterstorm in Texas kostten 23 miljard, overstromingen in de Chinese provincie Henan in juli leverden naar schatting 17,6 miljard dollar aan schade op.

Andere rampen die enkele miljarden dollars kostten, waren overstromingen in Canada, vorst in het late voorjaar in Frankrijk die de wijngaarden beschadigde en een cycloon in India en Bangladesh in mei. Rampen in rijke landen voeren de boventoon omdat de infrastructuur daar beter verzekerd is en de financiële schade in arme landen vaak niet te overzien is.