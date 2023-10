Neuswijzer, geuratlas van de lage landen

Geur is voor dieren van levensbelang. Geur wordt gebruikt om bepaalde boodschappen over te brengen, zoals bijvoorbeeld de wolf die met zijn geur zegt: "Dit is mijn territorium". En bloemen die insecten lokken met hun eigen specifieke geur. Nachtvlindervrouwtjes verspreiden geurstoffen in de lucht om de mannetjes te lokken. Om de geurstof te kunnen ruiken zijn nachtvlindermannetjes uitgerust met lange antennes, zodat ze de geuren optimaal kunnen opvangen.

Ook voor de mens is geur van groot belang. In de zeventiende eeuw ontstond het gebruik om een kruidenboeket, kroedwosj genaamd, in te zetten als afweer tegen onheil. Een kroedwösj is een boeket van zeven specifieke kruiden die volgens de overlevering in het graf van Maria gevonden werden. De kroedwusj wordt samengesteld uit de volgende zeven planten: :