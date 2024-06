Neushoorns geïnjecteerd met radioactief materiaal tegen stropen

In Zuid-Afrika leeft een grote populatie neushoorns, maar is ook veel illegale jacht op de dieren. Stropers zijn uit op de hoornen, die vooral in Azië gebruikt worden voor traditionele geneeskunde. Volgens het Zuid-Afrikaanse ministerie voor Milieu zijn vorig jaar 499 neushoorns in het land gedood. De handel in hoorns is verboden, maar nog niet uitgebannen.