‘Nederlandse’ orka Morgan weer zwanger

De beslissing om Morgan naar Loro Parque te sturen, zorgde in 2011 al voor kritiek vanuit dierenbeschermingsorganisaties. Volgens de regels van de exportvergunning mocht Morgan alleen worden ingezet voor educatieve doeleinden en wetenschappelijk onderzoek. Shows en fokprogramma’s druisen tegen de regels van deze vergunning in.

Orka Morgan werd na haar vondst in de Waddenzee opgevangen in het Dolfinarium. In 2011 werd ze naar Loro Parque op Tenerife gebracht, waar ze wordt ingezet voor shows. In 2017 raakte ze voor het eerst zwanger. Haar kalf Ula deed ook mee aan shows voor publiek in Loro Parque en overleed in 2021 op 2-jarige leeftijd.

Orka Morgan, die in 2010 in de Waddenzee werd gevonden, is opnieuw zwanger. Dat bevestigt World Animal Protection. De dierenbeschermingsorganisatie hekelt het nieuws en roept reisorganisatie TUI op om onmiddellijk te stoppen met kaartverkoop voor Loro Parque, het dierenpark waar Morgan verblijft.

'Alles draait om winst'

World Animal Protection Nederland is woest vanwege het nieuws. Sanne Kuijpers, campagnemanager Wilde dieren: ‘Een nieuwe zwangerschap voor orka Morgan is als de kers op de taart voor Loro Parque, want elke orka is miljoenen euro’s waard. Maar het is ronduit misdadig om een intelligent dier als een orka geboren te laten worden in een betonnen bak en levenslang in te zetten in shows voor publiek. Toch kiest Loro Parque er keer op keer bewust voor. De pijnlijke realiteit van een park waar alles draait om pure winst.’

Het Spaanse Loro Parque is in Nederland niet onbekend als toeristische bestemming. Onder meer reisorganisatie TUI verkoopt kaartjes voor het park. World Animal Protection wil dat TUI daarmee stopt. ‘TUI heeft als beleid om geen kaartjes te verkopen voor dolfinaria die voor commerciële doeleinden fokken’, zegt Kuijpers. ‘Maar dat heeft niet geleid tot een definitief afscheid van dierenparken zoals Loro Parque. Het is hoog tijd dat TUI stopt met greenwashing en hun oogkleppen afdoet: het leed van dieren zoals Morgan is geen gezellig dagje uit. Stop met de kaartverkoop voor Loro Parque, stop met het financieren van deze achterhaalde vormen van ‘entertainment'.'

Vier orka's dood in vier jaar

Eind vorig jaar lag Loro Parque ook al onder vuur vanwege de dood van orka Keto, de vierde orka die sinds 2021 in het attractiepark is gestorven. In het wild leven mannelijke orka’s gemiddeld dertig jaar; vrouwelijke orka’s kunnen wel negentig jaar worden. De gemiddelde levensspanne van de laatste vijf overleden orka’s in Loro Parque is aanzienlijk korter: gemiddeld werden ze slechts veertien jaar.

Morgan wordt momenteel nog steeds ingezet bij de shows van Loro Parque.

