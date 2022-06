Nederland en Duitsland gaan gas winnen op Noordzee

Er is een uitgebreide rapportage gemaakt over onder andere de milieu-effecten. Daaruit blijkt dat aan alle vereiste voorwaarden wordt voldaan. Toch blijven Schiermonnikogers en natuurorganisaties verschillende zorgen houden bij deze gaswinning. Daarom zijn er verschillende aanpassingen gedaan.

Om voldoende gas te hebben om bijvoorbeeld onze huizen te verwarmen, steunt het kabinet gaswinning in de Noordzee. Dat is in het Coalitieakkoord afgesproken. Voor de zomer stuurt staatssecretaris Vijlbrief een brief naar de Kamer met voorstellen om de gaswinning van kleine velden in de Noordzee te versnellen.