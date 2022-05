Natuurplannen Nederland "niet ambitieus genoeg"

Wereld Natuur Fonds, de Vogelbescherming en LandschappenNL zijn ook kritisch over de plannen van de overheid. Ze verwijten het kabinet een gebrek aan wilskracht. "Met een ambitieuzer NSP is het mogelijk om versneld de uitstoot van stikstof te verminderen, om de klimaatverandering tegen te gaan en om de waterkwaliteit te verbeteren", zeggen de organisaties. "Bovendien snakt de landbouwsector naar een heldere stip op de horizon met duidelijke doelstellingen en een visie voor de lange termijn. Dat is volstrekt onvoldoende opgenomen in het huidige NSP.”

In het regeerakkoord is het aanpakken van stikstof en natuurherstel een speerpunt. Volgens de natuurorganisaties komen investeringen echter te laat op gang en zou het best sneller kunnen. Ze zouden graag zien dat het kabinet meer tempo maakt om bijvoorbeeld de landbouw rondom beschermde natuurgebieden natuurvriendelijk te maken. Door te schuiven met geldstromen, zouden in 2023 al maatregelen genomen kunnen worden die nu pas voor een jaar later zijn voorzien, stellen de organisaties.