Natuurlijk isolatiemateriaal heeft veel potentie

De bekendheid en toepassing van deze natuurlijke isolatiematerialen bij bouwbedrijven en consumenten blijft achter in vergelijking tot conventionele isolatie. Als de bekendheid groeit en misverstanden uit te weg worden geruimd, hoeft niets de potentie van biobased in de weg te staan. Dat blijkt uit onderzoek van Natuur & Milieu in samenwerking met ASN Bank.

Isolatiematerialen van natuurlijke oorsprong, ook wel biobased isolatie genoemd, zijn zeer geschikt voor toepassing in gebouwen zoals woningen en kantoren. Deze biobased isolatie zorgt voor een beter binnenklimaat en helpt in het verlagen van de negatieve impact op het klimaat.

Voor het verduurzamen van gebouwen is de komende jaren een enorme hoeveelheid isolatiemateriaal nodig. Zo is er in de afgelopen jaren gemiddeld 28 miljoen vierkante meter aan isolatiemateriaal per jaar toegepast (RVO 2023). Dat is meer dan 10 voetbalvelden per dag, een hoeveelheid die de komende jaren alleen maar zal stijgen. Nu nog domineren kunststofschuim, glas- en steenwol de markt.

Bij de productie van die materialen wordt veel (fossiele) brandstof gebruikt en komt veel stikstof vrij. Biobased isolatiematerialen, zoals bijvoorbeeld houtvezel en stro, zijn uitstekende vervangers, want ze stoten minder uit in productie en slaan zelfs CO2 op.

Onvoldoende informatie over biobased isolatie

De overheid wil dat het aandeel biobased isolatie groeit, om zo de milieu- en klimaatimpact van de bouwsector te verlagen. In het programma ‘Nationale Aanpak Biobased Bouwen’ staat dat over vijf jaar (2030) van alle na-isolatie in de bestaande woningbouw 30 procent biobased moet zijn.

Uit het onderzoek van Natuur & Milieu blijkt dat biobased materialen nu een klein gedeelte vormen van de omzet van isolatiebedrijven. Veel bedrijven hebben (nog) onvoldoende kennis over biobased materialen, twijfelen daardoor aan de kwaliteit en nemen soms hogere marges om veronderstelde risico’s af te dekken.

Biobased isolatie heeft potentie

Natuur & Milieu deed samen met ASN Bank onderzoek naar het gebruik van biobased materialen onder ruim tweeduizend woningeigenaren, een aantal onafhankelijke deskundigen en verschillende isolatiebedrijven. Wat blijkt? Biobased materialen sluiten aan bij een belangrijk deel van de wensen van consumenten: de toepassing is vaak simpel, snel en relatief goedkoop.

Bovendien groeit het aantal bedrijven in de bouw- en installatiesector dat biobased materiaal als een concurrerend product ziet vanwege de toepassingsvoordelen. Grote bedrijven bieden biobased materialen ook aan om, zoals ze zelf aangeven, de boot niet te missen in een markt die snel verandert.

Informeer isoleerders en consumenten

Het onderzoek laat zien dat als er met woningeigenaren gesproken is over de verschillende isolatiematerialen die toegepast kunnen worden, zij sneller zijn geneigd om voor biobased te kiezen. Als er gesproken is over biobased isolatiematerialen, blijkt de keuze voor biobased isolatie zelfs 4 tot 5 keer vaker positief te zijn. 45% van de ondervraagden kiest biobased wanneer biobased is aangeraden vergeleken met 8% wanneer er niet over materialen is gesproken.

Natuur & Milieu benadrukt daarom het belang van goede voorlichting aan zowel woningeigenaren als isolatiebedrijven en aannemers. Dit zal het vertrouwen in de producten doen groeien bij isoleerders. Met de juiste kennis kunnen zij de keuze voor biobased stimuleren bij consumenten. Koepelorganisaties en de uitvoeringsorganisatie van de nationale aanpak biobased bouwen kunnen daarin een voorstrekkersrol vervullen door te blijven werken aan certificering en informatievoorziening richting bedrijven.

Steun tussen bedrijven

Isolatiebedrijven kunnen onderling elkaar beter ondersteunen door best practices te delen om zo de toepassing te vergemakkelijken en daarmee de kosten te verlagen. Het licht staat op groen: biobased isolatie kan snel een belangrijke plek innemen in de isolatiemarkt, waarmee het doel van 30 procent toepassing in 2030 in zicht zou komen.