Natuurclubs ontevreden over uitstel Europese ontbossingswet

Natuur- en milieuclubs zijn niet blij met het voorgenomen uitstel van een Europese wet die ontbossing moet tegengaan. Volgens het Wereld Natuur Fonds (WWF) is "juist nu dringend actie nodig" om te ontbossing te stoppen. "Het is een klap in het gezicht van 1,2 miljoen Europeanen die een einde hebben gemaakt aan de ontbossing als gevolg van de EU-consumptie", vind ook Greenpeace en Milieudefensie.