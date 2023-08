Muziek 27 augustus 2023

‘Memories of Bohemia’ – ‘herinneringen aan het vroegere Bohemen’ - een polka (op.13 nr.1) van Bedrich Smetana (1824-1884) uitgevoerd door András Schiff, piano.

De ‘Pastorella’ uit de symfonie in D-groot (op. 5 nr. 3) van de 18de eeuwse Fransman Joseph Bologne, Chevalier de Saint-Georges (1745-1799) uitgevoerd door het ‘Tafelmusik’ barokorkest.

TRACK 7 TIJD 2’32 CD The Music of Joseph Bologne, Chevalier de Saint-Georges

Het 2de deel, het allegro, uit het concerto grosso in G-klein van de Italiaan Francesco Geminiani (1687-1762) uitgevoerd door The Academy of Ancient Music o.l.v. Christopher Hogwood.