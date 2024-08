Misleidende keurmerken voor duurzaamheid moeilijk te herkennen

Consumenten willen volgens de voorlichtingsorganisatie meer duidelijkheid over de betrouwbaarheid van logo's en meer onafhankelijke controle. Van de ondervraagden wil 43 procent een verbod op misleidende logo's of nepkeurmerken, meldt Milieu Centraal. "Helaas zijn er ook talloze logo's die de indruk wekken dat een product is gecertificeerd terwijl dat niet zo is. Consumenten denken hierdoor een product met keurmerk te kopen, maar worden eigenlijk misleid", aldus Van der Geest.