Milieudefensie richt pijlen op accountants van grote vervuilers

Milieudefensie richt haar pijlen nu op de accountantskantoren van de grote vervuilers: KPMG, Deloitte, PwC en EY. Het was EY dat in april vorig jaar als controlerend accountant van Shell voor het eerst de financiële impact van klimaatverandering en de energietransitie als kernpunt van de controle benoemde. In dat jaarverslag werd ook vastgesteld dat Shell geen, voor de accountant controleerbaar, beleid voert dat in lijn is met de eigen doelstelling van Shell om per 2050 een netto-nul-uitstoot te realiseren.