Milieuclubs blij dat Schiphol vluchten schrapt

De twee organisaties stellen dat het "schandalig" is dat vakantiegangers de dupe worden van "het failliete hubmodel en de toekomstvisie van Schiphol". De luchthaven, die jaarlijks voor miljoenen passagiers fungeert als overstaphalte, wil in 2030 klimaatneutraal zijn en de CO2-uitstoot terugbrengen. Volgens Greenpeace en Milieudefensie is het nu aan topman Dick Benschop om "met een toekomstplan voor Schiphol met fors minder vluchten en vervuiling" te komen.

Volgens directeur van Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, Sijas Akkerman, is de stap "ontzettend noodzakelijk" en goed nieuws voor het klimaat en de gezondheid van omwonenden. "Het is jammer dat die nu pas wordt gezet. Als de knoop vier jaar geleden was doorgehakt, dan had Schiphol nu vakantiegangers niet teleur hoeven stellen."