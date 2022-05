Milieuclub maakt bezwaar tegen datacentrum Flevoland Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • bewaren

Franke Remerie van burgercoöperatie Land van Ons, op de plek waar het datacenter in Zeewolde moet verrijzen © Henny Radstaak

Milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) maakt bezwaar tegen de komst van het omstreden datacentrum van het Amerikaanse techbedrijf Meta in Zeewolde.

De organisatie is het oneens met de provincie Flevoland dat er geen natuurvergunning voor stikstof nodig zou zijn voor het industrieterrein waar het datacentrum van het moederbedrijf van Facebook zou moeten komen. Daarbij is er "geen wettelijke verplichte mogelijkheid tot inspraak is geboden", aldus MOB.