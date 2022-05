Milieu Centraal keurt de keurmerken: dit zijn de beste 12

© Ralphs_Fotos via Pixabay

“Steeds meer consumenten stellen kritische vragen over keurmerken op voedingsmiddelen”, aldus Milieu Centraal. “Consumenten weten vaak niet welke claims op de verpakking te vertrouwen zijn.” Tien jaar geleden lanceerde Milieu Centraal de Keurmerkenwijzer. De site en app geeft informatie over zo’n 300 keurmerken die iets zeggen over milieu en/of dierenwelzijn. De meest betrouwbare en ambitieuze keurmerken krijgen het pridicaat ‘topkeurmerk’.