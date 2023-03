Mijnbouw met behulp van plantjes

Niet alleen mensen leggen het loodje als ze een hapje brilkruid nemen. Ook insecten overleven het niet. En dat is dan ook precies de reden dat 700 zogeheten 'hyperaccumulator planten' giftige metalen uit de bodem opnemen. Het is een soort insecticide, waar de plant zelf verder geen last van heeft.

Een tweede optie is om de planten daadwerkelijk in te zetten als 'mijnbouwers'. Van der Ent: "Er zijn bijvoorbeeld planten die heel gericht nikkel uit de bodem opnemen. Nikkel is een erg gewild metaal. In een gemiddelde elektrische auto zit tegenwoordig vijftig kilo nikkel, in de batterij. Je kan dus 'nikkelmijnende planten' telen op gronden waar dit metaal in zit. Op dit moment loopt er een veldproef in Griekenland om dat uit te zoeken. Daaruit zou moeten blijken hoe rendabel het is om deze planten te oogsten, te verbranden en vervolgens uit de as het waardevolle metaal te winnen."