Mezen drinken van berkenboom | Zelf Geschoten

Een pimpelmees en een koolmees. Om de beurt strijken ze neer op de berkenboom, en genieten van het sap. Met hun kleine snavel kunnen de mezen uit de gaatjes in de boom drinken. Deze video is van Bas Schreuder.

Vogels die het sap van bomen drinken, is dat gek? Nee, want vogels weten maar al te goed hoe lekker boomsap is. Ruud van Beusekom van de Vogelbescherming vertelt: “Het komt niet heel vaak voor, maar het gebeurt wel. De vogels zoeken plekjes waar de bast beschadigd is, bijvoorbeeld door het hakken van een specht. Daar lekt het boomsap naar buiten.” Dat boomsap is heel rijk aan suikers. Ook insecten, zoals vlinders, komen erop af.