Merendeel aangespoelde grienden op Tasmanië overleden

Slechts 35 van de 230 grienden die woensdag 21 september gevonden werden op een strand van het Australische eiland Tasmanië zijn nog in leven. Bijna tweehonderd dieren hebben het niet gered nadat zij strandden aan de westkust van het eiland, dat aan de elementen is blootgesteld.

"Helaas hebben we te maken met een hoog sterftecijfer", zegt Brendon Clark, die namens de reddingswerkers het woord voert, tegen Australische media. "We hebben er alles aan gedaan om de walvissen afgelopen nacht in leven te houden, zodat we ze vanochtend konden redden, maar er zijn er nog slechts 35 in leven. Wij richten ons er nu op deze dieren naar dieper water brengen."