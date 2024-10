Meer ziekmakende stoffen de lucht in bij bedrijven

Het is de afgelopen jaren niet gelukt om de uitstoot van gevaarlijke stoffen overal in Nederland terug te dringen, terwijl dat wel het doel van het kabinet is. De onderzoeksredactie van RTL Nieuws vond 125 bedrijven waar de uitstoot van één of meer zeer giftige stoffen is gestegen. Experts reageren geschokt en wijzen op de gezondheidsrisico's voor omwonenden: "Zelfs een toename van 1 procent is al heel ernstig."