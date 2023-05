Lisdoddeteelt, grutto, de Dommel en alle overige onderwerpen

Met lisdoddeteelt sla je vijf vliegen in één klap. Je teelt een circulair product, verhoogt biodiversiteit, verbetert waterkwaliteit, vermindert CO2-uitstoot én voorkomt het afgraven van veengebieden voor turf in het buitenland. Vandaar dat afgelopen jaar veel onderzoek is gedaan naar deze vorm van natte teelt. Of de teelt ook economisch interessant kan zijn, is nog niet helemaal duidelijk. In Akkrum gaat nu voor het eerst in Friesland een boer de uitdaging aan; een verdienmodel maken van de lisdodde.