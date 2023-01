Lindedwergbladroller na 50 jaar terug in Nederland Nieuws • 21-03-2013 • leestijd 1 minuten • bewaren

Natuurfotografen fotograferen vrij regelmatig bijzondere dieren. Zelden gaat het echter om een soort waarvan men dacht dat deze niet meer in ons land voorkwam.

Mot

Een kleine nachtvlindersoort, in de volksmond vaak ‘mot’ genoemd, werd in 2012 gefotografeerd. Onderzoek heeft nu uitgewezen dat het hier gaat om de lindedwergbladroller. De laatste en ook enige keer dat de soort eerder in ons land werd waargenomen was in 1964.

Oog-in-oog

Een bijzondere ontmoeting was het voor de heer G. Sinnema uit Leeuwarden: in juni 2012 kwam hij oog-in-oog te staan met een wel erg bijzondere nachtvlinder. Het dier werd gefotografeerd op de Oude Stadsbegraafplaats naast het authentieke Rengerspark in zijn woonplaats.