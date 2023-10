Lepelaarsnesten op de Sassenplaat liggen vol met plastic

De Sassenplaat, tegenover industriegebied Moerdijk is een belangrijk gebied voor de lepelaars en aalscholvers die foerageren in de Biesbosch, Hoeksche Waard of op Tiengemeten. De Sassenplaat is de plek waar ze hun nesten bouwen, in alle stilte, want er komen maar heel sporadisch mensen op dit eiland in het Hollands Diep. Maar de sporen van de mens en zijn vervuiling, zijn er volop terug te vinden: het eiland ligt propvol plastic.

Oorspronkelijk was de Sassenplaat een slikplaat die tot 1970 in gebruik was als biezengors, waar mattenbies werd geteeld ten behoeve van de biezenvlechterij. Door baggerwerkzaamheden in het Hollands Diep werd het gebied in begin jaren zeventig gedeeltelijk ontgrond ten behoeve van de aanleg van een vaargeul. Het zand dat hierbij vrijkwam is door Rijkswaterstaat gebruikt om de Sassenplaat op te hogen en in te richten als natuurgebied. Een deel van de Sassenplaat is nog een baggerdepot, waar meeuwen massaal aanwezig zijn. Het andere deel van de Sassenplaat is nu dus een prachtig broedgebied. Hoe rustig het gebied ook is, er is geen nest zonder plastic te ontdekken.