Leer kinderen in de schooltuin al omgaan met droogtestress

Zelden is het zo vroeg in het voorjaar zo droog. Dit voorjaar behoort tot de droogste sinds 1906. Niet alleen de boer baart het droge voorjaar zorgen, ook in de honderden Nederlandse schooltuintjes wordt de oogst spannend als regen langer uitblijft. Wat IVN Natuureducatie betreft is het daarom de hoogste tijd dat kinderen in de schooltuin gaan leren hoe om te gaan met de klimaatverandering.

Komende maandag start de eerste editie van de Maand van de Schooltuin. De maand is in het leven geroepen om het schooltuinieren in Nederland meer op de kaart te zetten. Uit onderzoek van DUO in opdracht van de Alliantie Schooltuinen blijkt dat nu 1 op de 5 scholen in Nederland een schooltuin heeft, waarin leerlingen de fascinerende reis van een zaadje naar een slaatje beleven.