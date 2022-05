Last van droogte in de tuin? Stop met sproeien!

Het is een mythe dat je je tuinplanten elke dag water moet geven. Daar worden ze alleen maar lui van, zegt Lont. Liever zorg je ervoor dat planten dieper wortelen, zodat ze kunnen overleven van water wat in de grond zit. Zo zouden ze het echt wel een tijd vol. Ook is het handig om rekening te houden met de beplanting. Afhankelijk van de grondsoort die er in je tuin ligt, kun je kijken of je meer mediterraanse soorten kan planten. Voorbeelden van soorten die goed tegen droogte kunnen zijn de akelei (scabiosa), rode spoorbloem en fijnstraal. Voor de echte zandgronden kun je denken aan rozemarijn, lavendel en tijm. Het is een kwestie van uitproberen: "Ik plant gewoon een aantal van deze soorten, en als ze dood gaan, tja, dat is dan maar zo. Dan is er wel weer een andere plant die het wel overleeft".

Akelei © Vroege Vogels

Gras maaien

Bij gras is het raadzaam om het gras niet te vaak te maaien. Door maaien krijgt gras meer behoefte aan water. Als je vaak door je tuin loopt blijft het vaak vanzelf kort. Ook raadt Lont aan om verschillende grassoorten door elkaar te gebruiken. Sommige grassoorten kunnen beter tegen droogte, en anderen doen het weer beter in natte periodes. Zo past je grasmat zich aan aan de omstandigheden, en hoef je dus niet bij te sproeien. Die verschillende grassoorten, daar hoef te overigens niet zoveel voor te doen "die komen gewoon aanwaaien met de wind". Dit geldt wel alleen voor tuinen in landelijke gebieden, in een stadstuin is het lastiger om aanwaaiende soorten in je grasmat te krijgen. Wil je toch een open stuk in je stadstuin? Lont raadt grasdoorlatende tuintegels aan, daar groeien de planten zo doorheen, maar je kunt er ook een tuintafel of een fiets op kwijt. Ook maken in kleine stadstuintjes klimplanten een groot verschil. In versteende gebieden kunnen zulke groene muren je tuin een stuk aangenamer en koeler maken. En wordt vocht dus langer vastgehouden.

Zodra het begin te regenen, haalt Mathiska deze constructie uit de schuur. Van de regenpijp naar de vijver loopt deze oude dakgoot. Zo loopt het water van haar dak zo de vijver in

Vang water op

Het water dat er in je tuin valt tijdens regen, kun je beter vasthouden. Allereerst door weinig tegels in je tuin te leggen zodat het regenwater in de grond trekt. Ook kun je kiezen voor waterbuffers. Koppel je regenpijp af zodat al het regenwater wat op je dak valt, opgevangen wordt in een regenton of in het geval van Lont, in de vijver. Dat is ook weer een goed voor dorstige vogels en insecten, die in tijden van droogte maar wat graag een slokje uit de vijver nemen.