'Laagvliegroutes belemmeren bouw windmolens' • Nieuws • 31-01-2008 • leestijd 1 minuten • 94 keer bekeken • bewaren

De twee laagvliegroutes van Defensie boven Overijssel belemmeren de geplande bouw van windturbines in Zwolle en Almelo. Gedeputeerde Staten van Overijssel en de beide gemeentebesturen vragen de staatssecretaris van Defensie in een brief om maatregelen te nemen.

Dat meldde een woordvoerder van de provincie woensdag. De problemen speelden al voor het incident in de Bommelerwaard waar een helikopter van Defensie op een laagvliegroute een hoogspanningsleiding raakte, aldus de provincie.

Militaire vliegtuigen mogen op de route tot minimaal 75 meter hoogte vliegen. Windturbines zijn vaak hoger dan dat. In het gebied tussen Zwolle en Dalfsen zijn plannen voor een windmolenpark. Ook in Almelo wil men windmolens bouwen. "Daar gaat het om mogelijk zes tot acht turbines. Eerder zijn er daar geen panden in aanbouw geweest die een belemmering vormden voor de route.''