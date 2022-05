Kritische aandeelhouders, maar Shell neemt klimaatcrisis niet serieus volgens Milieudefensie Nieuws • Vandaag • leestijd 3 minuten • bewaren

© Pixabay

"Shell heeft vandaag laten zien dat het de klimaatcrisis niet serieus neemt en geen overtuigende plannen heeft om het vonnis van de rechter uit te voeren. Hierdoor brengt Shell mensenlevens in gevaar. De houding van het bestuur van Shell staat in schril contrast met de luide kritiek die zowel binnen de aandeelhoudersvergadering als als buiten te horen was", dat zegt Nine de Pater, campagneleider van Milieudefensie dinsdag.

"Milieudefensie is blij om te zien dat zoveel aandeelhouders zich kritisch uitlieten over de vage en ontoereikende ambities van Shell. Maar helaas blijft Shell lijnrecht tegen het vonnis van de rechter ingaan. Daarmee brengt het bedrijf mensenlevens in gevaar", zegt Nine de Pater. Zij was in Londen om de Shell de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering te volgen en de druk op het bedrijf op te blijven voeren.