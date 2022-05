Krijg jij de kriebels van deze natuurfoto’s?

Meestal geeft het kijken naar natuurfoto’s rust, maar dat geldt niet voor alle foto’s. Dagelijks krijgen we wel een paar natuurfoto’s binnen die ons een gevoel van ongemak of de kriebels geven. Toch zijn dat dan wel net de foto's waar iets langer naar kijkt. Dan blijft je blik hangen op de klauw rond een snavel, de angst in de ogen van een prooi of de dubbelgeklapte nek van een vogel.

© Fotograaf ChrisMeewis

"Ik ben blij dat ik dat muisje niet ben", schrijft fotograaf ChrisMeewis bij de foto. Tijd om medelijden te hebben met de prooi heeft de steenuil niet, want ze eten wel twee tot drie muizen op een dag. Een dramatisch beeld maar terecht een van de mooiste foto's op onze website.

Snavel van een jonge lepelaar

© Fotograaf Wanja

Fotograaf Wanja: "Er is volop jong leven bij de lepelaars. Ik heb een voedermoment mee mogen maken. Mooi om te zien." Gelukkig is de snavel van een jonge lepelaar nog niet zo groot, want het ziet er oncomfortabel uit voor de ouder.

Luizenmoeder

© Fotograaf Elzm_54

De meeste tuinliefhebbers gruwelen van luizen. Maar als je ziet hoe deze 'luizenmoeder' de luizen verzorgt krijg je er toch wel bewondering voor. Elzm_54: "Als dank voor de bescherming van de bladluizen, mogen de mieren ze melken. Dit doen de mieren door met hun pootjes op het achterlijf van de bladluis te tikken."

Vechtende eksters

© Fotograaf Pauli van Oort

Fotograaf Pauli van Oort: "Een heftig territorium gevecht tussen deze twee Eksters. Er waren meerdere Eksters tegelijk, waaronder een aantal jonge Eksters. De indringer werd verdreven op 5 mei. Dit tafereel speelde zich af in mijn tuin. Gelukkig had ik de camera naast mij liggen om dit actiemoment vast te leggen."

Aalscholver vangt snoek

© Fotograaf Jan Ebbenn

Deze vogel is ook heel flexibel en kan een hoop doorslikken. "De aalscholver eet hier een snoek op", schrijft fotograaf Jan Ebbenn, "dit nog nooit gezien zo,n grote vis". Deze foto is al wat ouder, maar nog steeds indrukwekkend. Dat het niet altijd goed gaat bewijst deze gruwelijke foto van een aalscholver die zich heeft verslikt is een iets te grote vis.

Spuug op de plant

© Fotograaf daksaya

Bah, wie heeft er op mijn plant gespuugd? Dat is dus het schuimbeestje! Een cicade die met veel zorg een schuimnestje maakt voor haar larven. Als je het zo close op de foto zet, zoals fotograaf daksaya heeft gedaan, dan lijkt het net een bubbelbad. Dat is toch meteen een stuk minder vies.

Dubbelgeklapte futennek

© Fotograaf Anke Oudejans

"Ik lig helemaal dubbel...", gaf Anke Oudejans deze foto als titel. Tijdens de balts nemen futen allerlei mooie poses aan om indruk te maken op het andere geslacht. Een daarvan is die met de dubbelgeklapte nek. Hoe is het mogelijk dat ze dit kunnen doen zonder hun nek te breken?

Vos en haas

© Fotograaf annemiekleon

Vos en haas in de weide: een bijzondere ontmoeting vond fotograaf annemiekleon. De foto kreeg op Facebook een hoop leuke reactie. Maar een persoon bleek er toch iets anders over te denken: "Eigenlijk is het een trieste foto, nu ik het op mijn tablet zie. Want de vos heeft, volgens mij, een jong haasje in zijn bek. Dus.. deze haas heeft het nakijken."

Onhandige grutto

© Fotograaf Beverfoto

De lange snavel van een grutto is perfect om een dikke regenworm uit de natte grond te trekken. Alleen is deze grutto zo klunzig geweest om daarbij een blaadje te doorboren. Zal de grutto daar nou nog lang mee hebben rondgelopen? Fotograaf Beverfoto.

© Fotograaf G.Willemstein

En als laatste nog eentje van een grutto, want onze Nationale Vogel is niet de handigste vogel van Nederland. "Grutto landt op kievit, de kievit reageerde zeer verbaasd en dacht ....Wat heb ik nu op mijn rug zitten", schrijft fotograaf G.Willemstein.

