KNAW: geef snel meer prioriteit aan 'planetaire gezondheid'

De gezondheidsrisico's die ontstaan door klimaatverandering, verlies van biodiversiteit en milieuvervuiling moeten dringend meer prioriteit krijgen in het wetenschappelijk onderzoek. Die boodschap staat centraal in een donderdag verschenen rapport van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Het instituut heeft een overzicht gemaakt van belangrijke onderzoeksvragen waar wetenschappers "mee aan de slag moeten".

Het onderzoeksgebied waarin gezondheid en milieuproblematiek bij elkaar komen staat bekend als planetary health, planetaire gezondheid in het Nederlands. De KNAW stelt vast dat dit soort onderzoek nog "in de kinderschoenen staat". Daar moet iets aan worden gedaan, stelt de prominente wetenschappelijke club, want door klimaatverandering en andere milieuproblemen kunnen nog eind deze eeuw miljarden mensen te maken krijgen "met ernstige gezondheidsrisico’s door hitte, overstromingen, voedseltekorten, infectieziektes, migratie en conflicten".