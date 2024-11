Klimaatfinanciering vormt groot obstakel op klimaattop

Nederland en de EU wijzen erop dat nu slechts 23 rijke landen verplicht zijn om bij te dragen aan de klimaatfinanciering. Dat is afgesproken in 1992, terwijl de wereldeconomie sindsdien flink is veranderd. Zij willen graag dat landen zoals Singapore, Saudi-Arabië en Zuid-Korea ook gaan meebetalen aan vergroening. Een woordvoerder van Greenpeace noemt dat "een terechte discussie". "Van dat soort landen mag je ook verwachten dat ze gaan meebetalen. Aan de andere kant, rijke landen zijn heel lang hun klimaatbeloftes niet nagekomen. Ze kunnen wijzen naar andere landen, maar dat mag geen afleiding zijn om niet zelf hun verantwoordelijkheid te nemen."

Maandag begint de klimaattop in Azerbeidzjan. Het zal dan ook gaan over de landelijke klimaatplannen die begin 2025 moeten worden ingeleverd. Klimaatorganisaties zijn bezorgd dat deze weinig concrete maatregelen zullen bevatten. VN-klimaatpanel IPCC berekende eerder dat het aantal broeikasgassen in 2030 met 43 procent verminderd moet zijn vergeleken met 2019 om onder de 1,5 graad opwarming te blijven. Dat doel wordt vooralsnog ruimschoots niet gehaald. "Het blijft onzeker of grote uitstoters hun inzet zullen versterken, aangezien hun economie ervan afhankelijk is", aldus IUCN.