"Klepelmaaiers slecht voor de biodiversiteit, toch gaan waterschappen door"

"Bermen dijken en watergangen worden veelal beheerd door, of in opdracht van, waterschappen, gemeenten en provincies. Overheden dienen zich in te zetten voor het algemeen belang en het behoud van biodiversiteit is zo'n algemeen belang", zegt de Vlinderstichting.

Bermen, dijken en watergangen zijn belangrijk voor de biodiversiteit, maar worden wel beheerd. Om te maaien worden schijvenmaaiers, messenbalken en klepelmaaiers gebruikt. De Vlinderstichting onderzocht in opdracht van de Unie van Waterschappen de invloed van deze maaimethoden op de biodiversiteit en ontdekte dat de klepelmaaier het meeste schade aanbrengt. Toch blijft klepelen in de nieuwe gedragscode voor waterschappen gewoon toegestaan. En daar is de vlinderstichting het niet mee eens.

Maaimachines zijn grofweg onder te verdelen in drie verschillende maaimethoden: machines met verticaal ronddraaiende klepels (de klepelmaaier), ondersteund door een over de bodem walsende looprol; machines met horizontaal ronddraaiende messen (de schijvenmaaier), meestal zwevend toegepast; en machines met een mes en een tegenmes, het principe van de heggenschaar (een messenbalk). Elke maaimethode kent voor- en nadelen. In een uitvoerige wetenschappelijke literatuurstudie heeft De Vlinderstichting de effecten van deze drie verschillende maaimethoden op een rij gezet. Daarbij is gebruik gemaakt van ruim honderd wetenschappelijke publicaties.

Klepelmaaier leidt tot het grootste biodiversiteitsverlies

Uit een aanzienlijk aantal studies waarin maaimachines worden vergeleken blijkt dat een klepelmaaier voor insecten, reptielen, amfibieën en zoogdieren consequent het grootste directe negatieve effect heeft, gevolgd door de schijvenmaaier en vervolgens door de messenbalk. De inzet van de messenbalk is qua directe effecten voor fauna dus het minst schadelijk. Hierbij dient opgemerkt te worden dat elke maaimethode gepaard gaat met vervolghandelingen of -werkgangen die tevens effect hebben op biodiversiteit. Er is echter slechts een klein aantal wetenschappelijke studies gevonden die deze effecten integraal beoordelen. Deze laten zien dat klepelen, ook wanneer integraal beoordeeld, het grootste directe negatieve effect heeft op fauna. Verder laat de literatuurstudie kennishiaten zien die in vervolgonderzoek uitgezocht dienen te worden. De conclusie van de literatuurstudie is echter glashelder. Van de drie maaimethoden is klepelen het slechtst voor de biodiversiteit.

Unie van Waterschappen wil toch blijven klepelen

Ondanks deze conclusie stuurt de Unie van Waterschappen aan op een gedragscode voor beheer en onderhoud waarin klepelen volop toegepast mag worden. Er zijn vijf uitzonderingssituaties beschreven waarin klepelen toegestaan is die, uitgezonderd het klepelmaaizuigen in plasdrasoevers, niet door soortenorganisaties zijn goedgekeurd. Het gaat om situaties waarin de veiligheid mogelijk in het geding is. De situaties zijn echter zeer algemeen beschreven, waardoor klepelen alsnog in veel gevallen toegestaan wordt. Randvoorwaarden voor het klepelen, zoals een maaihoogte van tien centimeter en het gebruik van Y- of T-klepels, zijn niet bewezen effectief. Bovendien ontbreekt in deze situaties de onderbouwing waarom de staat van instandhouding van beschermde soorten niet geschaad wordt door een maaimethode die aantoonbaar schadelijk is voor brede biodiversiteit. Ook is de afweging van alternatieven volgens de Vlinderstichting onvolledig en subjectief. De stichting vindt het onacceptabel dat overtuigend wetenschappelijk bewijs voor de grote negatieve effecten van klepelen door de Unie van Waterschappen én het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) niet gebruikt wordt en het vernietigen van biodiversiteit door middel van de klepelmaaier door kan gaan in een gedragscode die flora en fauna dient te beschermen.

Bezwaar van de Vlinderstichting

De Vlinderstichting roept de Unie van Waterschappen en het ministerie van LVVN daarom op de conceptgedragscode aan te passen aan de recente wetenschappelijke inzichten, en tevens te onderbouwen waarom de klepelmaaier de staat van instandhouding van beschermde soorten niet schaadt ondanks het wetenschappelijke bewijs dat dit wel het geval is. Ook is een volledige en objectieve afweging van alternatieven noodzakelijk. Daarnaast roept de Vlinderstichting particulieren en organisaties op om hun mening over de concept gedragscode van de Unie van Waterschappen te delen met het ministerie van LVVN.

Tot slot benoemt de Vlinderstichting dat de discussie over de klepelmaaier afleidt van het werkelijke knelpunt, namelijk dat het beheer van bermen, dijken en watergangen ecologisch effectief, veilig en verantwoord dient te gebeuren. Tools en kennis hierover zijn te vinden op hun website.

Bronnen: De Vlinderstichting en Nature Today