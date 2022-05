Kievitskuiken | Zelf Geschoten

Een kievitskuiken in het gras. Het kuiken is op zoek naar voedsel. Elke dag moet het duizenden kleine diertjes eten om uit te groeien tot een volwassen kievit. Deze video is van Lonny Drees.

De kievit leeft in een zo open mogelijk landschap en broedt graag in kort gras. Het nest maakt de kievit in een kuiltje in de grond, bekleed met strootjes. De eileg begint in maart en piekt in in april tot begin mei, met soms nog broedsels in juni. Vooral het vrouwtje broedt de eieren uit. Na een maand komen de eieren uit. In 35 dagen zijn de kuikens vliegvlug.