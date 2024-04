'Kabinet beteugelt inzet biobrandstoffen' Nieuws • 09-10-2008 • leestijd 1 minuten • bewaren

Het kabinet beperkt het gebruik van biobrandstoffen in benzine en diesel. De verplichte inzet van brandstoffen uit gewassen als koolzaad en palmen door oliemaatschappijen gaat omlaag van 5,75 naar 4 procent in 2010, bevestigden donderdag Haagse bronnen.

Uit Brits onderzoek is gebleken dat het stimuleren van de vraag naar biobrandstoffen nadelige gevolgen kan hebben. De teruglopende voedselproductie in ontwikkelingslanden is een voorbeeld daarvan.

Premier Jan Peter Balkenende liep in het debat over Prinsjesdag al vooruit op het afremmen van biobrandstoffen. Het kabinet bespreekt vrijdag een voorstel daartoe van milieuminister Jacqueline Cramer, dat het volgens de bronnen zal 'halen'.