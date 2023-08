Jonge grauwe ganzen in de Lepelaarplassen Nieuws • 02-05-2005 • leestijd 1 minuten • bewaren

Enkele dagen geleden werden de eerste jonge grauwe ganzen van dit jaar op het Trekvogelgraslandje van de Lepelaarplassen waargenomen. Dit jaar later dan voorgaande jaren, waarschijnlijk door de vorstperiode van begin maart. De Lepelaarplassen is één van de gebieden in het beheer bij Het Flevo-landschap. Het is een uniek vogelparadijs vlakbij Almere. Het 450 hectare grote natuurgebied bestaat uit uitgestrekte plassen, drassige rietvelden, natte graslanden en wilgenbossen.

Vanuit de observatiehut, de Lepelaarhut, kunnen de vogels helemaal goed bekeken worden. Momenteel broeden er in de wilgen rond de plas honderden aalscholvers en de eerste jongen zullen spoedig uit het ei komen. Hoewel de eerste nesten binnen honderd meter van de hut zitten, is een goede verrekijker toch handig. Zo kan men ook de blauwe reigers zien zitten, die op een eilandje op korte afstand van de hut, in de vlierstruiken aan het broeden zijn. Langs het wandelpad naar de observatiehut toe, wordt vaak het ijsvogeltje gezien. Op de akkers tussen de greppels en ondiepe geulen broeden onder meer kieviten en tureluurs. De waterstand op dit graslandje wordt door Het Flevo-landschap bewust hooggehouden. Daardoor scharrelen hier nu ook veel eenden rond.