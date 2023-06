Jelle Reumer: Leve de stad

Tijdens een BioBlitz zijn in Rotterdam binnen 48 uur maar liefst 1353 verschillende soorten geteld. Dat betekent dat er ongetwijfeld in Rotterdam nog veel meer te vinden is. "Het toont aan dat we in ons land voor het behoud van de biodiversiteit niet meer zonder de stad kunnen", aldus columnist Jelle Reumer.

Het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam heeft de Maasstad uitgeroepen tot Nationaal Park. Nationaal Park Rotterdam is in navolging van London National Park City de tweede stad ter wereld die officieel tot natuurgebied is verklaard. Bij de presentatie eerder dit jaar werd zo’n groot bruin bord onthuld dat je gewoonlijk langs de snelweg aantreft om de voorbijrazende automobilist op interessante landschapsverschijnselen of gebouwen te attenderen. Dan is er een chocoladebruin plaatje te zien met teksten als ‘Utrechtse Heuvelrug’, ‘De Biesbosch’, of ‘Nieuwe Hollandse Waterlinie’. Of het bord met de tekst ‘Nationaal Park Rotterdam’ binnenkort langs de snelwegring van A20, A16 en A15 te zien zal zijn vraag ik me af, maar de toon is gezet. De stad is een natuurgebied.