Japanse kerncentrale ingestort

De regering van Japan bevestigde dat er een explosie heeft plaatsgevonden in de veertig jaar oude kerncentrale en dat er sprake is van een radioactieve lekkage.

Een gebouw van een kerncentrale in het noordoosten van Japan is zaterdag ontploft . Door de explosie in Fukushima Daichi I is het dak ingestort en zijn de buitenmuren weggevallen.

Greenpeace is zeer bezorgd over de potentiële veiligheids- en milieu-effecten op de Japanse nucleaire installaties. Op dit moment wordt er melding gemaakt van een explosie in een van de reactoren van Fukushima. Het dak van een van de reactoren is ingestort. Bij het hek van de reactor wordt een stralingsniveau van 1 milliSievert per uur gemeten. Als mensen worden blootgesteld aan deze straling ontvangen ze in één uur de jaarlijks toegestane dosis straling.